Первое после пандемии крупное деловое мероприятие в РФ пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 25 сентября Бизнес

Первое после пандемии коронавируса крупное деловое мероприятие в РФ пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 25 сентября.

Как сообщают организаторы мероприятия, речь идет о конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Основной площадкой конференции станет "Нижегородская ярмарка".

Участники мероприятия обсудят роль человека в цифровую эпоху, взаимосвязь цифровых технологий и среды, а также цифровую трансформацию социальной сферы.

Первый день конференции будет посвящен роли и месту человека в цифровой эпохе. Темой главного пленарного заседания станет баланс человека и технологий. В рамках основной темы первого дня состоятся отраслевые дискуссии, часть из которых будет посвящена влиянию пандемии коронавируса нового типа на общество и технологии.

"Насколько сильно цифровые технологии изменили жизнь человека и общества, мы могли увидеть во время пандемии. С их помощью люди смогли работать, общаться, делать покупки, консультироваться с врачом даже во время ограничений, не выходя из дома. Это дало новый мощный импульс для развития технологий, и мы решили предоставить возможность участникам конференции ЦИПР-2020 обсудить направления этого развития", - сказала директор конференции ЦИПР Ольга Пивень.

ЦИПР проходит при поддержке администрации президента РФ, федеральных министерств промышленности и торговли, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, экономического развития, а также правительства Нижегородской области. Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация "Ростех", Госкорпорация "Росатом".

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 мая принял участие в дискуссии "Цифровые сервисы во время пандемии: коронавирус как катализатор развития технологии" в рамках онлайн-сессий "ЦИПР Дома". Ранее глава региона неоднократно подчеркивал, что для области цифровизация, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.