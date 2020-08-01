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Общество

Платформу для поездов построят в районе Мещерского озера в Нижнем Новгороде

06 августа 2020 16:10  [128] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пассажирскую ж/д платформу для пригородных поездов построят в районе Мещерского озера в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В начале июня ОАО "Российские железные дороги" объявило электронный аукцион по поиску подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы по объекту.

Им стало ООО "Проектные технологии", которое выполнит работы за 7,7 млн рублей. В ходе проведения конкурса цена была снижена более чем вдвое. Начальная (максимальная) цена контракта – 19,6 млн рублей. Источником финансирования являются собственные средства "РЖД" и иные источники финансирования.

Работы по проектированию должны быть выполнены не позднее 1 октября 2021 года. В этом же году начнется и строительство. 

Согласно документации, длина платформы должна быть 200 м, ширина – не менее 4 м.

Напомним, станция Петряевка в Нижнем Новгороде может стать для Горьковской железной дороги транзитным пунктом для поездов южного направления. Компания сегодня уже приступила к проектированию двух платформ в районе "9 км" – это поворот в сторону аэропорта "Стригино".

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