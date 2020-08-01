Железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии с РФ возобновится с 7 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии с РФ возобновится с 7 августа. Как сообщает ТАСС, такую информацию изданию озвучил первый заместитель гендиректора республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Алхас Вартагава.

Он сказал, что поезда будут курсировать между городом Сухум и такими российскими городами, как Москва, Санкт-Петербург и Самара.

Прибытие первого поезда из Москвы ожидается 9 августа. Из России состав отправится 7 августа. В этом направлении, по словам представителя АЖД, поезда будут курсировать ежедневно.

Из Санкт-Петербурга поезд также отправится 7 августа и его прибытие в столицу Абхазии планируется 9 августа. Однако, в отличии от московского направления, тут поезда будут курсировать не ежедневно.

Прибытие поезда из Самары ожидается 17 августа. Более подробной информации ТАСС не приводит.

Алхас Вартагава напомнил, что железнодорожное сообщение Абхазии с городами России не осуществлялось на фоне пандемии коронавируса в течение четырех месяцев.

Напомним, что с 1 августа начинает ежедневно курсировать поезд по маршруту Нижний Новгород — Адлер.

В министерстве транспорта РФ сообщили, что 5 августа возобновились перевозки в Абхазию по "единому" билету. Речь идет о пересадке на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Воспользоваться "единым" билетом можно будет при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлера и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию.