лукойл
Последние новости рубрики Общество
06 августа 2020 16:55  [90] Железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии с РФ возобновится с 7 августа
06 августа 2020 16:10  [127] Платформу для поездов построят в районе Мещерского озера в Нижнем Новгороде
06 августа 2020 15:34  [136] Движение транспорта будет перекрыто около нижегородского стадиона в День города
06 августа 2020 15:02  [122] Эконадзор в Нижегородской области теперь будут осуществлять на машинах высокой проходимости
06 августа 2020 14:58  [307] Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде реконструируют к 2021 году
06 августа 2020 14:25  [197] Работница "Спар Миддл Волга" из Дзержинска пожаловалась на невыплату сверхурочной зарплаты
06 августа 2020 13:46  [856] Коронавирус за сутки подтвердился еще у 61 жителя Нижнего Новгорода
06 августа 2020 12:25  [653] Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусмом нижегородцам
06 августа 2020 11:51  [152] Клиенты банка "Открытие" стали чаще оформлять налоговые вычеты онлайн
06 августа 2020 11:48  [202] МЧС предупреждает нижегородцев об опасных природных явлениях из-за жары 6 августа
Общество

Железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии с РФ возобновится с 7 августа

06 августа 2020 16:55  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии с РФ возобновится с 7 августа. Как сообщает ТАСС, такую информацию изданию озвучил первый заместитель гендиректора республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Алхас Вартагава.

Он сказал, что поезда будут курсировать между городом Сухум и такими российскими городами, как Москва, Санкт-Петербург и Самара.

Прибытие первого поезда из Москвы ожидается 9 августа. Из России состав отправится 7 августа. В этом направлении, по словам представителя АЖД, поезда будут курсировать ежедневно.

Из Санкт-Петербурга поезд также отправится 7 августа и его прибытие в столицу Абхазии планируется 9 августа. Однако, в отличии от московского направления, тут поезда будут курсировать не ежедневно.

Прибытие поезда из Самары ожидается 17 августа. Более подробной информации ТАСС не приводит.

Алхас Вартагава напомнил, что железнодорожное сообщение Абхазии с городами России не осуществлялось на фоне пандемии коронавируса в течение четырех месяцев.

Напомним, что с 1 августа начинает ежедневно курсировать поезд по маршруту Нижний Новгород — Адлер.

В министерстве транспорта РФ сообщили, что 5 августа возобновились перевозки в Абхазию по "единому" билету. Речь идет о пересадке на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Воспользоваться "единым" билетом можно будет при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлера и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph