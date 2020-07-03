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Общество

Поезд Нижний Новгород – Адлер будет курсировать ежедневно с 1 августа

21 июля 2020 09:15  [87] Общество

Поезд Нижний Новгород – Адлер будет курсировать ежедневно с 1 августа. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", периодичность увеличилась в связи со спросом на это направление.

Вместо курсирования через день он будет отправляться из Нижнего Новгорода ежедневно. Из Адлера с 3 августа поезд также будет отправляться каждый день.

Напомним, в поездах дальнего следования должны приниматься все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, установленных под крышей вагона. Они абсолютно безопасны для пассажиров и скрыты от их глаз. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию.

Во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки). Обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести индивидуальные средства защиты: маски, перчатки и санитайзеры.

Напомним, РЖД возобновил работу "Ласточек" с 1 июля на нескольких маршрутах, в том числе в Адлер.

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