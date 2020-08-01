Нижегородка "устроила" ребенка в детсад через мошенников Происшествия

Нижегородка стала жертвой мошенников, решив устроить своего ребёнка в частный детский сад через объявление в социальной сети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 6 августа 2020 года.

Женщина рассказала полицейским, что ранее переписывалась в соцсети с якобы директором дошкольного учреждения. Он запросил 9 100 рублей для зачисления ребенка в частный садик.

Нижегородка перевела средства бесконтактным платежом по полученной ссылке, введя реквизиты своей банковской карты. После произведенной финансовой операции женщина вновь решила выйти на связь с руководителем дошкольного учреждения для уточнения нескольких вопросов, но ответа не получила. Спустя время, нижегородка поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленницу разыскивают.

Полицейские напоминают, что при совершении интернет-сделок, необходимо сначала изучить информацию о продавце. Ни при каких обстоятельствах не переходить по ссылкам, полученным в ходе переписок от неизвестных лиц, кем бы они не представлялись.

Напомним, другая нижегородка обманывала пенсионеров под видом волонтера.