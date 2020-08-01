Пенсионерку ранили из пневматики в Балахне

Ранения жительницы Балахны
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Пенсионерку ранили из пневматического оружия в Балахне. Об этом сообщается в группе в соцсети ВКонтакте.
Это произошло днем 5 августа. В этот момент 66-летняя местная жительница находилась на улице 40 лет Пионерской организации.
Дочь пострадавшей рассказала о произошедшем:
"Попали моей маме в живот (хорошо не в глаз или в голову). Дырка в платье, платье в крови, обширное покраснение. У мамы большой испуг, больше за внуков, с которыми она шла в тот момент!", - сообщает женщина.
Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в региональном ГУ МВД, в настоящее время полицейские проводят проверку по обращению пострадавшей, которая "с ее слов, неожиданно услышала неопределенный звук и почувствовала физическую боль".
Ранее сообщалось, что следователи ищут стрелявшего по прохожим из воздушного ружья в Нижнем Новгороде.
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