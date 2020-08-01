Пенсионерку ранили из пневматики в Балахне Происшествия

Ранения жительницы Балахны Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пенсионерку ранили из пневматического оружия в Балахне. Об этом сообщается в группе в соцсети ВКонтакте.

Это произошло днем 5 августа. В этот момент 66-летняя местная жительница находилась на улице 40 лет Пионерской организации.

Дочь пострадавшей рассказала о произошедшем:

"Попали моей маме в живот (хорошо не в глаз или в голову). Дырка в платье, платье в крови, обширное покраснение. У мамы большой испуг, больше за внуков, с которыми она шла в тот момент!", - сообщает женщина.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в региональном ГУ МВД, в настоящее время полицейские проводят проверку по обращению пострадавшей, которая "с ее слов, неожиданно услышала неопределенный звук и почувствовала физическую боль".

Ранее сообщалось, что следователи ищут стрелявшего по прохожим из воздушного ружья в Нижнем Новгороде.