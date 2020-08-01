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Общество

Пробки возможны в районе переезда в Ильиногорске 7 августа

07 августа 2020 09:26  [82] Общество

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Ильиногорске будет затруднено 7 августа 2020 года. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", это связано с проведением ремонтных работ на 376 км перегона Ильино – Сейма (пгт. Ильиногорск, ул.Угарова).

Работы будут проводиться с 10:00 до 18:00.

Горьковская железная дорога просит учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что ГЖД рассматривает станцию Петряевка как транзитный пункт для поездов южного направления. То есть, все поезда южных направлений будут проходить через станцию Петряевка, не заходя в Нижний Новгород.

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