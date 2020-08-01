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Происшествия

Второй за неделю мотоциклист погиб в Нижегородской области

07 августа 2020 09:45  [87] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Второй за неделю мотоциклист погиб в Нижегородской области. Как сообщили в региональном ГУ МЧС вечером 6 августа 2020 года, в дорожно-транспортном происшествии в Володарском районе, на 350 км автодороги Москва-Уфа погиб 1 человек.

Последствия ДТП ликвидировали 4 спасателя.

Напомним, на этой неделе в Нижнем Новгороде по пр. Гагарина мотоциклист погиб в ДТП с двумя автобусами. Он столкнулся с автобусом, въезжающим на автостанцию. После этого мотоциклиста отбросило под другой автобус, который выезжал с автостанции.

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