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Второй за неделю мотоциклист погиб в Нижегородской области. Как сообщили в региональном ГУ МЧС вечером 6 августа 2020 года, в дорожно-транспортном происшествии в Володарском районе, на 350 км автодороги Москва-Уфа погиб 1 человек.
Последствия ДТП ликвидировали 4 спасателя.
Напомним, на этой неделе в Нижнем Новгороде по пр. Гагарина мотоциклист погиб в ДТП с двумя автобусами. Он столкнулся с автобусом, въезжающим на автостанцию. После этого мотоциклиста отбросило под другой автобус, который выезжал с автостанции.
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