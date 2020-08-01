Жителя Сергача судят третий раз за продажу самогона Общество

Фото: с сайта ura.ru

Жителя Сергача судят третий раз за продажу самогона. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 7 августа 2020 года, уголовное дело в отношении пенсионера направлено в Сергачский районный суд.

Дознанием установлено, что в июне он продал знакомой женщине 0,5 литра самогона за 100 рублей.

Следует отметить, что пенсионер ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции, за что был оштрафован на 30 и 50 тысяч рублей. Первый штраф он выплатил, а чтобы заплатить второй штраф - взял кредит.

Теперь ему грозит до 80 тысяч рублей штрафа. Дело направлено в суд.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел в Дзержинске во время изготовления самогона в домашних условиях в декабре прошлого года, что едва не привело к трагедии.