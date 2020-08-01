ФК "НН" сыграет с ФК "Иртыш" на домашней арене 8 августа Спорт

Футбольный клуб "Нижний Новгород" 8 августа 2020 года проведет встречу второго тура с омским "Иртышом". Как сообщили в министерстве спорта, нижегородский клуб успешно стартовал в новом сезоне. Подопечные Роберта Евдокимова обыграли в первом матче томскую "Томь" со счетом 1:0.

Для желающих попасть на матч "Нижний Новгород" – "Иртыш" 8 августа, который начнется в 16:00, разработана схема прохода на стадион "Нижний Новгород".

С 15:00 вход будет осуществляться через 1 и 6 гейты. Через первый гейт с 15:00 будет организован доступ на стадион для аккредитованных лиц (журналистов). Аккредитации на сезон 2020-2021 годов будут выдаваться волонтерами у левого крайнего входа 1 гейта с 15:00. Вход для маломобильных групп населения и детей с колясками – через левый крайний вход 1 и 6 гейтов также с 15:00.

Российский футбольный союз, Футбольная национальная лига и ФК "Нижний Новгород" напоминают, что ношение масок и перчаток на стадионе является обязательным. Кроме того, необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками в местах общего пользования, соблюдать социальную дистанцию.

Билеты продаются уже сейчас на сайте nn.kassir.ru. Электронные билеты желательно распечатать для прохода в любую входную группу. Кассы будут работать в день матча с 12:00.