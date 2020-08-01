Два нижегородских трамвая и троллейбус не выйдут на линию вечером 7 августа

Два нижегородских трамвая не выйдут на линию в определенные часы. Как сообщается в официальной группе МП "Нижегородэлектротранс", в связи с ремонтомтрамвайных путей на пр.Гагарина, будет прекращено движение трамваев по маршрутам №5 и №19 с 18:00 7 августа до 10:00 8 августа.
Маршрут трамвая №5 – Мыза-ул.Маслякова.
Маршрут трамвая №19 – Мыза-трамвайное депо №1.
Также в связи с производством аварийных работ АО "Теплоэнерго", будет прекращено движение троллейбусов №15 с 20:00 07 августа до 20:00 8 августа.
Ранее сообщалось, что оставшиеся восемь московских б/у трамваев доставят в Нижний Новгород в течение августа.
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