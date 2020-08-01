Оставшиеся восемь московских б/у трамваев доставят в Нижний Новгород в августе

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Оставшиеся восемь московских б/у трамвайных вагонов из второй партии доставят в Нижний Новгород в августе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".
На данный момент транспортировано только два вагона из 10.
Ранее МП "Нижегородэлектротранс" в одностороннем порядке расторгло контракт с ИП Аржаных, доставившим эти два вагона с нарушением сроков. Недобросовестного поставщика планируется включить в соответствующий реестр.
Напомним, что первую партию из 11 трамвайных вагонов Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс". Шесть из них вышли на линию в июне 2019 года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат - они использовались в качестве запчастей.
Как пояснили на предприятии, на сегодняшний день на линии работают все 8 вагонов из первой партии.
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