Талисманами 800-летия Нижнего Новгорода выбраны дятел Гор и олененок НиНо Общество

Фото: с сайта nizhny800.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Талисманами 800-летия Нижнего Новгорода выбраны дятел Гор и олененок НиНо. Результаты народного голосования подведены на сайте Нижний800.

Голосование проходило с 29 июля по 6 августа. Как сообщают организаторы, талисман будет самым популярным персонажем Нижнего в 2021 году.

За Гора и НиНо проголосовали 32,9% нижегородцев.

"Их имена созвучны с названием города. Поскольку праздник связан с круглой датой основания, на мой взгляд, нужно было обратиться именно к истокам. А началось все с Дятловых гор. Отсюда и взялся первый персонаж. Но не хотелось оставлять его без друга, и в компанию к нему был добавлен Нино, ведь образ оленя неразрывно связан с многовековой историей Нижнего", - рассказал о своих персонажах автор Никита Киселев.

Также он отметил, что фигуры талисманов динамичны, что символизирует развитие и движение вперед. А ленты на рогах НиНо – отсылка к ленточкам, которые нижегородцы привязывают на счастье на металлические деревья на Нижневолжской набережной. Количество ленточек, по словам автора, соответствует числу башен Нижегородского кремля.

Вторым по популярности стал персонаж Стрелка, предложенный Ксенией Близнюк из Москвы. Он набрал 31,8% голосов. На третьем месте разместился олень Олёша нижегородки Елизаветы Сазановой – 19,7%. За ним Стрелочка и Кремлёнок Натальи Кривоносовой (Нижний Новгород) – 12,7%. Самым непопулярным оказался Олененок-супергерой Юлии Рябининой с Бора – 2,8%.

Более подробно о предложенных талисманах можно прочитать здесь.