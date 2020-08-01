лукойл
Последние новости рубрики Общество
07 августа 2020 14:43  [58] Опасный пристрой начали сносить в нижегородской школе
07 августа 2020 13:31  [117] Талисманами 800-летия Нижнего Новгорода выбраны дятел Гор и олененок НиНо
07 августа 2020 13:25  [102] Операция "Перевозчик" пройдет в Нижнем Новгороде
07 августа 2020 13:16  [87] Россиянам предоставят выходной, чтобы пройти диспансеризацию
07 августа 2020 13:00  [196] Два нижегородских трамвая и троллейбус не выйдут на линию вечером 7 августа
07 августа 2020 12:26  [409] Коронавирус за сутки подтвердился еще у 65 жителей Нижнего Новгорода
07 августа 2020 11:35  [447] Нижегородские власти рассказали о новых заразившихся коронавирусом жителях региона
07 августа 2020 10:54  [113] Объявлены победители конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее"
07 августа 2020 10:12  [189] Жителя Сергача судят третий раз за продажу самогона
07 августа 2020 09:26  [130] Пробки возможны в районе переезда в Ильиногорске 7 августа
Общество

Талисманами 800-летия Нижнего Новгорода выбраны дятел Гор и олененок НиНо

07 августа 2020 13:31  [117] Общество

Фото: с сайта nizhny800.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Талисманами 800-летия Нижнего Новгорода выбраны дятел Гор и олененок НиНо. Результаты народного голосования подведены на сайте Нижний800.

Голосование проходило с 29 июля по 6 августа. Как сообщают организаторы, талисман будет самым популярным персонажем Нижнего в 2021 году.

За Гора и НиНо проголосовали 32,9% нижегородцев.

"Их имена созвучны с названием города. Поскольку праздник связан с круглой датой основания, на мой взгляд, нужно было обратиться именно к истокам. А началось все с Дятловых гор. Отсюда и взялся первый персонаж. Но не хотелось оставлять его без друга, и в компанию к нему был добавлен Нино, ведь образ оленя неразрывно связан с многовековой историей Нижнего", - рассказал о своих персонажах автор Никита Киселев.

Также он отметил, что фигуры талисманов динамичны, что символизирует развитие и движение вперед. А ленты на рогах НиНо – отсылка к ленточкам, которые нижегородцы привязывают на счастье на металлические деревья на Нижневолжской набережной. Количество ленточек, по словам автора, соответствует числу башен Нижегородского кремля.

Вторым по популярности стал персонаж Стрелка, предложенный Ксенией Близнюк из Москвы. Он набрал 31,8% голосов. На третьем месте разместился олень Олёша нижегородки Елизаветы Сазановой – 19,7%. За ним Стрелочка и Кремлёнок Натальи Кривоносовой (Нижний Новгород) – 12,7%. Самым непопулярным оказался Олененок-супергерой Юлии Рябининой с Бора – 2,8%.

Более подробно о предложенных талисманах можно прочитать здесь.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph