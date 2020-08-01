Опасный пристрой начали сносить в нижегородской школе Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Опасный пристрой начали сносить в нижегородской школе № 119 Автозаводского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 7 августа 2020 года.

По словам главы администрации Автозаводского района Александра Нагина, ФОК вместе с пристроем для начальной школы и столовой начали строить 22 года назад, в 1998 году. Новое здание для учеников 1-4 классов и помещения столовой ввели в эксплуатацию, но дальнейшее строительство было "заморожено" в 2005 году.

За 15 лет родители написали несколько десятков обращений во все инстанции с просьбой решить вопрос с опасным объектом под окнами образовательного учреждения.

"После проведения экспертизы мы в течение двух лет добивались выделения финансирования на снос недостроя, ради обеспечения безопасности детей, обучающихся в школе. Исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев пошел навстречу и выделил в этом году деньги на снос данного объекта в размере 2,4 млн рублей", - сказал Александр Нагин.

В следующем году здесь планируется установить современную спортивную площадку.

Работы по сносу недостроя и благоустройству территории планируется завершить до 1 сентября.

Наопмним, нижегородские учителя проходят инструктаж к новому учебному году из-за пандемии.