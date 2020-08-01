Нижегородские учителя проходят инструктаж к новому учебному году

Нижегородские учителя проходят инструктаж по работе в школах в новом учебном году. Об этом накануне сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в прямом эфире на своей странице в соцсети Instagram.
Учебный процесс будет организован по-особому.
В частности, ученики будут заниматься только в закрепленных за ними классных комнатах, не переходя из кабинета в кабинет. Исключениями будут уроки, для которых необходимо специальное оборудование, и уроки физкультуры.
Уроки в школах будут начинаться в разное время, чтобы дети пересекались как можно меньше. Также в школах будут увеличено время, отведенное на перемены, чтобы дети смогли сходить в буфет, не создавая там массового скопления. В столовые можно будет ходить организованными группами.
Глеб Никитин также сообщил, что на данный момент все больше уверенности в том, что с 1 сентября дети начнут учиться в очном формате.
Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В перечень вошли рекомендации по дезинфекции помещений и организации учебного процесса.
Напомним, что Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия в образовательных организациях.
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