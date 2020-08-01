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Общество

Нижегородские учителя проходят инструктаж к новому учебному году

05 августа 2020 15:36  [22] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские учителя проходят инструктаж по работе в школах в новом учебном году. Об этом накануне сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в прямом эфире на своей странице в соцсети Instagram.

Учебный процесс будет организован по-особому.

В частности, ученики будут заниматься только в закрепленных за ними классных комнатах, не переходя из кабинета в кабинет. Исключениями будут уроки, для которых необходимо специальное оборудование, и уроки физкультуры.

Уроки в школах будут начинаться в разное время, чтобы дети пересекались как можно меньше. Также в школах будут увеличено время, отведенное на перемены, чтобы дети смогли сходить в буфет, не создавая там массового скопления. В столовые можно будет ходить организованными группами. 

Глеб Никитин также сообщил, что на данный момент все больше уверенности в том, что с 1 сентября дети начнут учиться в очном формате.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В перечень вошли рекомендации по дезинфекции помещений и организации учебного процесса.

Напомним, что Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия в образовательных организациях.

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Теги:
Дети Школы
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