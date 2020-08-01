Сормовский парк хотят развивать по договору концессии Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода ведет переговоры с инвестором по вопросу заключения договора концессии для развития Сормовского парка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Сормовского района.

В планах ООО "Сормовский парк", которое является бессрочным арендатором общественного пространства, - благоустройство парковой набережной, строительство понтонного моста, реконструкция центральной аллеи и "зеленого театра".

"Эти работы станут возможными при заключении концессионного соглашения. На сегодняшний день решение о заключении концессионного соглашения администрацией города не принято. Переговоры с потенциальным инвестором продолжаются, обсуждаются условия", - пояснили в департаменте инвестиционной политики и внешнеэкономических связей администрации Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Последний договор аренды заключен между администрацией Нижнего Новгорода и ООО "Сормовский парк" в 2013 году сроком на 5 лет. По истечении срока договора он стал бессрочным.

По информации руководства парка, в течение 10 лет ООО "Сормовский парк" инвестировало в развитие территории более 700 млн рублей. В частности, восстановлены система освещения, газоны и пешеходные зоны, построены стационарные туалеты, установлено 37 итальянских аттракционов. Реализован социальный проект - зоопарк "Мадагаскар". Построены парк "Диноленд" и каток "Русский лёд".