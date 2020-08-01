Продажи LCV "ГАЗ" снизились на 25% в январе-июле 2020 года Экономика

Продажи LCV "ГАЗ" снизились на 25% в январе-июле 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщается в материалах комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Так за этот период было продано 23 440 автомобилей. В то время как в 2019 – 31 099. В частности, в июле этот показатель составил 3 592 транспортного средства и снизился на 20% к прошлому году (5 139).

Тем не менее, общие продажи новых автомобилей в РФ выросли на 6,8% или на 9 097 штук в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года, и составили 141 924 автомобиля.

Как сообщалось ранее, правительство РФ считает необходимым увеличить объем рынка LCV в России на 50% до 2025 года.