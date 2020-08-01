Проверку готовности жилых домов к отопительному сезону провели в Семенове Нижегородской области Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Госжилинспекция Нижегородской области продолжает проверку подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону.

Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, очередной рейд прошел в Семенове. Проведено обследование домов на улицах Володарского, Осипенко и Пионерской.

Как отметили специалисты, для эффективной и надежной эксплуатации в зимний период в жилом доме должны быть устранены неисправности на внутридомовых инженерных сетях, восстановлена целостность теплового контура. Готовность подтверждается также наличием актов проверки дымоходов и вентаканалов, договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

"В целом ситуация с качеством подготовки многоквартирных домов в Семенове удовлетворительная. У инспекции имеются незначительные замечания по трем жилым домам, управляющей компании дан срок для устранения", - отметила начальник Борского отела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Татьяна Слободянюк.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе изменены сроки проведения пробных пусков тепла. В 2020 году они завершатся 15 сентября на объектах жилищного фонда и социальной сферы. В случае если управляющие компании не уложатся в сроки или Госжилинспекция выявит нарушения, будут применены меры административного воздействия. Так, штраф за нарушение лицензионных требований для управляющих компаний составляет от 250 до 300 тысяч рублей.

Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, а также за качеством предоставления коммунальных услуг и своевременно реагировать на обращения граждан.