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Общество

Мытный рынок – позор Нижнего Новгорода, - Глеб Никитин

09 августа 2020 13:25  [99] Общество

Мытный рынок Нижнего Новгорода "застрял" в 90-х годах. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам инспекционного объезда Нижегородского района областного центра.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Глеб Никитин провел рабочий объезд по маршруту: улицы Пискунова, Варварская, Ковалихинская, Белинского, Горького, Новая, Студеная и ряд других территорий.

Одной из первых точек объезда стал Мытный рынок. Стоит отметить, что на месте присутствовал владелец площадки Ваган Багдасарян. Как отметил губернатор Нижегородской области, на данный момент рынок находится в состоянии, которое не соответствует его расположению в центре города.

"Такое ощущение, что рынок застрял в 90-х годах прошлого века и с тех пор ничего не меняется. Это позор для города", - сказал Глеб Никитин собственнику площадки. Как сообщил владелец площадки, в ближайшее время планируется приступить к реконструкции рынка и облагораживанию территории.

Губернатор проверил ход работ по адресу Пискунова, 35 ("Шахматный дом" или "Дом с авгурами"), которые также проводит Ваган Багдасарян. Как сказал Глеб Никитин, он разделяет позицию общественников о необходимости неукоснительного следования проекту.

"К формату и качеству проводимых работ много вопросов. Пока еще не все завершено, но работу над ошибками нужно начинать уже сейчас. В первую очередь необходимо вернуть авгурам оригинальный облик", - сказал собственнику Глеб Никитин.

Губернатор поручил своему заместителю Сергею Морозову дополнительно взять на контроль ход работ на данном объекте.

Напомним, ранее Глеб Никитин провел объезд в районе площади Сенной, улицы Большой Печерской и набережной Гребного канала.

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