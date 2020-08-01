"Лучше "работают" те общественные пространства, в создании которых участвовали жители", - Владимир Солдатенков Политика

Президент Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для "народного бюджетирования" на муниципальном уровне. Он дает возможность жителям городов самим выбирать, на что нужно в первую очередь потратить бюджетные деньги — это может быть ремонт улицы или ДК, благоустройство сквера, напомнили в НРО партии. Обязательное условие для проведения работ — общественный контроль.

Законопроект внесла в Госдуму "Единая Россия". Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отмечал, что в документе объединяются лучшие региональные практики — сама программа работает в отдельных областях с 2011 года, однако объем бюджетных средств, которые тратят с учетом мнения граждан, пока составляет порядка 1%.

"Президент поддержал нашу инициативу распространить "народное бюджетирование" на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия общества и власти "живым", и предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных гражданами. Когда за людей все решают чиновники, когда их не слушают и не слышат, наши граждане зачастую получают совсем не то, в чем действительно нуждаются. А ведь жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их территории лучше. Именно поэтому они должны иметь возможность влиять на ситуацию", — сказал Андрей Турчак.

С течением времени количество реализуемых проектов увеличивалось кратно. К примеру, в 2015 году их было чуть более 2600 по всей стране, в 2016 году — уже почти 9 тысяч. На конец 2018 года 33 субъекта РФ включили инициативное бюджетирование в состав своих региональных программ. Теперь же оно будет работать по всей стране.

Параллельно с существующими региональными программами "народного бюджетирования", сопровождением благоустройства территорий и объектов занимается партпроект "Единой России" "Городская среда".

"Меньше половины жителей участвуют каким-либо образом в приемке работ и чуть больше половины — в общественных обсуждениях. Мы хотели бы, чтобы эта ситуация изменилась. Для этого проект "Городская среда" разработает партийные механизмы привлечения большего количества людей на общественные обсуждения и приемки работ", — сказал координатор проекта "Городска среда", депутат Госдумы Павел Качкаев.

Как отметил региональный координатор партпроекта "Городская среда", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков, Нижегородская область участвует в проекте "Городская среда" с 2017 года. За это время благоустроено сотни общественных пространств и придомовых территорий в Нижнем Новгороде и во всех районах и городских округах области.

"Главное отличие этого проекта от других – непосредственное участие жителей на всех стадиях реализации: от выбора территории до участия в приемке объекта. Список общественных пространств для благоустройства формируется по итогам рейтингового голосования. К слову, в этом году в нем приняли участие более 270 тысяч нижегородцев. Затем жители участвуют в обсуждении проектов, вносят свои правки, предлагают что-то новое. И уже во время работ наши общественные контролеры следят за качеством исполнения. В состав групп входят представители целевой аудитории, для которой будет функционировать объект, привлекаем молодежь, представителей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья для контроля доступности этих объектов", - рассказал координатор партпроекта.

"Как показывает практика, лучше "работают" те общественные пространства, в создании которых участвовали жители, ведь они хорошо знают свой район, свой двор. Знают, что будет востребовано на этих территориях. В итоге получается нужный и качественный результат. Но и с нас ответственность и спрос за эти объекты очень серьезная – ведь на что и как будут потрачены деньги, выбирают люди", - подчеркнул Владимир Солдатенков.

Всего Нижегородской области в 2020 году планируется благоустроить 219 объектов, из них: 107 общественных пространств и 112 дворовых территорий. Общий объем финансирования проекта в 2020 году – 1 млрд 458 млн рублей, из них: федеральные – 1 068,6 млн, областные – 244,5 млн, местные – 144,8 млн. Все работы планируется выполнить до конца текущего года.