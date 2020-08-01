Нижегородский завод "Сокол" восстановил права работников после предостережения Общество

Нижегородский завод "Сокол" восстановил права работников после предостережения. Об этом сообщили в региональной государственной инспекции труда 10 августа 2020 года.

Ранее поступило обращение, в котором приведены факты привлечения сотрудников к работе 24 июня 2020 года с оплатой в одинарном размере на производстве ПАО "НАЗ "Сокол".

В "Сокол" направлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Работодателю дано разъяснение о том, что согласно Указу Президента РФ от 29 мая 2020 № 345 - 24 июня 2020 года был объявлен нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

"Сокол" исполнил предостережение. Трудовые права работников восстановлены.

Напомним, Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительного выходного – 24 июня.