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Общество

Нижегородский завод "Сокол" восстановил права работников после предостережения

10 августа 2020 16:31  [80] Общество

Нижегородский завод "Сокол" восстановил права работников после предостережения. Об этом сообщили в региональной государственной инспекции труда 10 августа 2020 года.

Ранее поступило обращение, в котором приведены факты привлечения сотрудников к работе 24 июня 2020 года с оплатой в одинарном размере на производстве ПАО "НАЗ "Сокол".

В "Сокол" направлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Работодателю дано разъяснение о том, что согласно Указу Президента РФ от 29 мая 2020 № 345 - 24 июня 2020 года был объявлен нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

"Сокол" исполнил предостережение. Трудовые права работников восстановлены.

Напомним, Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительного выходного – 24 июня.

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