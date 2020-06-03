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Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительного выходного в июне

04 июня 2020 12:08  [93] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство труда и социальной защиты России разъяснило, как будет оплачиваться нерабочий день 24 июня 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Президент Владимир Путин объявил этот день нерабочим в честь проведения парада Победы.

Роструд сообщает, что за дополнительный выходной россияне получат обычный дневной заработок.

"Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, соответственно, оплата сотрудникам за этот день должна выдаваться в обычном, а не в повышенном размере", - говорится в сообщении.  По этой же причине 23 июня будет полный, а не сокращенный рабочий день.

Ели же компании будут работать и 24 июня, то их сотрудники получат ту сумму, которую им платят в обычный рабочий день.

Отметим, что в этот день в городах РФ в 10:00 пройдут военные парады с привлечением вооружения и военной техники, где будут использоваться официальные символы Победы советского народа в Великой Отечественной войне - Знамени Победы

Указ также предусматривает в городах страны артиллерийский салют в 22:00 мск.

Парад Победы 9 мая был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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