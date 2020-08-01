Продавцы арбузов и дынь пойдут под суд за незаконную торговлю в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Рейд по точкам незаконной торговли арбузами и дынями прошел в Приокском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 11 августа 2020 года.

Сотрудники Приокской администрации совместно с представителями административно-технической инспекции Приокского района и отделом полиции №6 управления МВД России по Нижнему Новгороду посетили три несанкционированные торговые точки, где продаются овощи и фрукты. Две из них – на улице Полярной, у перекрестка с Анкудиновским шоссе. Там продавцы базируются уже не первый год, торгуя на частной территории без разрешения на реализацию продукции. Ранее на владельцев было составлено около пяти протоколов. В этом году в Приокском районе появилось новое торговое место – на улице Горной.

Рейд показал, что продавцы не могут гарантировать качество и безопасность реализуемой продукции, комиссии не были предоставлены документы о разрешении на торговлю, медицинские книжки. Более того, продавцы на местах работали без масок и перчаток, что категорически запрещено в период распространения коронавирусной инфекции. С субъектами, осуществляющими незаконную торговую деятельность, была проведена разъяснительная беседа о запрете реализации продукции в неустановленных местах и выписаны протоколы об административном правонарушении.

"В отличие от законопослушных предпринимателей, владельцы этих торговых точек не считают нужным содержать территорию в чистоте: вокруг много грязи, рядом дорога. Ни на одной точке мы не увидели надлежащих документов. На каждого продавца был оформлен протокол об административном правонарушении, сделаны фотографии, после чего материалы будут переданы в мировой суд для назначения штрафа. Мы рекомендуем жителям района и города не поддерживать таких торговцев, не приобретать у них продукцию", - заявил первый заместитель главы администрации Приокского района Вадим Харченко.

Напомним, должностные лица администраций районов наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.5 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях "Торговля в не отведенных местах", в соответствии с изменениями, утвержденными постановлением администрации города Нижнего Новгорода № 2439 от 30.05.2017.