Пожар в промзоне в Сормовском районе потушили, пострадал один человек Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пожар в промзоне в Сормовском районе потушили. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Пожар потушен в 12:07. В МЧС пояснили, что в 11:31 огонь был локализован на площади 260 кв.м, а в 11:32 ликвидировано открытое горение.

На месте работали 27 единиц техники.

Напомним, логистический комплекс по адресу ул. Коновалова, 6 на территории промзоны Логопром загорелся в 10:43.

Пожарные выехали на возгорание по рангу №2, то есть на пожар горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов.

На момент прибытия горела емкость с дизельным топливом на открытой площадке.

Пострадал один человек, погибших нет.

(видео предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области)