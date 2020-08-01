Пожар в промзоне в Сормовском районе потушили, пострадал один человек

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Пожар в промзоне в Сормовском районе потушили. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Пожар потушен в 12:07. В МЧС пояснили, что в 11:31 огонь был локализован на площади 260 кв.м, а в 11:32 ликвидировано открытое горение.
На месте работали 27 единиц техники.
Напомним, логистический комплекс по адресу ул. Коновалова, 6 на территории промзоны Логопром загорелся в 10:43.
Пожарные выехали на возгорание по рангу №2, то есть на пожар горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов.
На момент прибытия горела емкость с дизельным топливом на открытой площадке.
Пострадал один человек, погибших нет.
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