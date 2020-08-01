Сезон охоты на пернатую дичь откроется в Нижегородской области с 15 августа Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Сезон охоты на пернатую дичь открывается в Нижегородской области с 15 августа 2020 года. Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора.

В ведомстве пояснили, что при нахождении в охотугодьях необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов при осуществлении охоты в общедоступных охотугодьях, а в случае охоты в закрепленных охотугодьях - разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку.

В случае охоты без разрешительных документов нарушитель будет привлечен к административной ответственности, в случае незаконной добычи птицы должен будет выплатить возмещение вреда, причиненного животному миру.

За незаконно добытого глухаря размер ущерба составляет от 18 до 30 тысяч рублей, за тетерева — от 6 до 10 тысяч рублей.

Также за ношение огнестрельного оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрен штраф на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.

С 15 августа по 15 ноября 2020 года допустима охота с огнестрельным оружием всеми разрешенными способами на гуся, утку, лысуху, камышницу, дупеля, бекаса, гаршнепа, травника, чибиса, веретенника, коростеля, обыкновенного погоныша, серую куропатку, перепела обыкновенного, голубя и горлицу, вальдшнепа, а с 15 августа 2020 года по 28 февраля 2021 года – на глухаря, тетерева, рябчика.

Запрещена любительская и спортивная охота на виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской области: белую куропатку, клинтуха, кулика (большого кроншнепа, турухтана, мородунку, фифи, кулика-сороку, поручейника, пастушка, погоныша малого и погоныша-крошку).

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области увеличилась численность лысухи - 15,8 тысячи особей, в 2019 году она составляла 12,2 тысячи.

Напомним, с 25 июля по 15 ноября в регионе открыт сезон охоты на пернатую дичь с подружейными собаками - легавыми, спаниелями, ретриверами и (или) ловчими птицами. В частности, разрешена добыча дупеля, бекаса, гаршнепа, травника, чибиса, улита, веретенника, камнешарки, коростеля, обыкновенного погоныша.