Грозы надвигаются на Нижний Новгород; есть вероятность ЧС Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев, что до конца дня 11 августа могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

Ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ближайшие часы и до конца сегодняшнего дня ожидаются грозы.

Именно это природное явление и может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом, что повлечет, например, нарушения в работе систем ЖКХ.

Напомним, что синоптики прогнозируют на предстоящей неделе в Нижнем Новгороде почти ежедневные дожди и не по летнему холодную погоду.