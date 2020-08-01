Грозы надвигаются на Нижний Новгород; есть вероятность ЧС

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Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев, что до конца дня 11 августа могут возникнуть чрезвычайные ситуации.
Ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ближайшие часы и до конца сегодняшнего дня ожидаются грозы.
Именно это природное явление и может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом, что повлечет, например, нарушения в работе систем ЖКХ.
Напомним, что синоптики прогнозируют на предстоящей неделе в Нижнем Новгороде почти ежедневные дожди и не по летнему холодную погоду.
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