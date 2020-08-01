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Происшествия

Пенсионер на детском квадроцикле попал в больницу после ДТП на трассе около Семенова

11 августа 2020 15:39  [62] Происшествия

Пенсионер попал в больницу после ДТП на трассе в Семеновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 10 августа в 00:45 на 8 км а/д Ковернино – Семенов, когда 65-летний мужчина не справился с управлением и опрокинулся в кювет на детском квадроцикле Каяби. При этом он ехал без прав и мотошлема.

После ДТП от медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В результате пенсионер был госпитализирован с сотрясением мозга и многочисленными переломами ребер.

Напомним, что два мотоциклиста погибли в Нижегородской области на минувшей неделе.

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