Пенсионер на детском квадроцикле попал в больницу после ДТП на трассе около Семенова

Пенсионер попал в больницу после ДТП на трассе в Семеновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло 10 августа в 00:45 на 8 км а/д Ковернино – Семенов, когда 65-летний мужчина не справился с управлением и опрокинулся в кювет на детском квадроцикле Каяби. При этом он ехал без прав и мотошлема.
После ДТП от медицинского освидетельствования мужчина отказался.
В результате пенсионер был госпитализирован с сотрясением мозга и многочисленными переломами ребер.
Напомним, что два мотоциклиста погибли в Нижегородской области на минувшей неделе.
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