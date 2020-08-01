Нижегородский электромонтер погиб от удара током

Электромонтер погиб от удара током. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 11 августа 2020 года, организована доследственная проверка.
По предварительным данным, накануне днем, 10 августа, 35-летний электромонтер, выполняя работы по техническому обслуживанию электроустановки в котельной дома по ул. Деловой получил электрический ожог, от чего скончался на месте.
В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.
Расследование начала и государственная инспекция труда в Нижегородской области. На сайте инспекции сообщается, что погиб сотрудник ООО "Нижновтеплоэнерго".
Напомним, госинспекция труда также проводит расследование гибели двух рабочих при бурении скважины в Нижнем Новгороде.
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