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Происшествия

Нижегородский электромонтер погиб от удара током

11 августа 2020 16:41  [21] Происшествия

Электромонтер погиб от удара током. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 11 августа 2020 года, организована доследственная проверка.

По предварительным данным, накануне днем, 10 августа, 35-летний электромонтер, выполняя работы по техническому обслуживанию электроустановки в котельной дома по ул. Деловой получил электрический ожог, от чего скончался на месте.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Расследование начала и государственная инспекция труда в Нижегородской области. На сайте инспекции сообщается, что погиб сотрудник ООО "Нижновтеплоэнерго".

Напомним, госинспекция труда также проводит расследование гибели двух рабочих при бурении скважины в Нижнем Новгороде.

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