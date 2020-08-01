Суд оштрафовал больницу Дзержинска из-за обнаружения в лесу вакцин от гриппа Происшествия

Дзержинский городской суд оштрафовал больницу № 2 Дзержинска из-за обнаружения в лесу вакцин от гриппа. Об этом сообщается на сайте суда.

Ранее агентство НИА "Нижний Новгород" публиковало информацию о том, что в мае этого года местный житель во время прогулки в лесном массиве Дзержинска обнаружил упаковки с медицинскими препаратами, после чего зафиксировал данный факт на видеокамеру своего телефона и разместил видеозапись на странице в социальной сети ВКонтакте. В последующем видеозапись продемонстрирована в региональных, а затем в федеральных средствах массовой информации.

СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). СК установил, что к совершению данного преступления причастен медицинский сотрудник одной из городской больниц Дзержинска. Она была допрошена в качестве подозреваемой и дала признательные показания.

Всего было обнаружено 67 картонных упаковок с находящимися в них одноразовыми шприцами с вакциной гриппозной инактивированной "С", вакциной гриппозной четырехвалентной инактивированной "У", принадлежащих ГБУЗ НО "Городская больница № 2 г. Дзержинска".

В ходе административного расследования установлено, что больницей было получено 12 437 доз вакцин против гриппа, из которых 5 656 доз вакцины "С" и 1 902 дозы вакцины "У" израсходованы не были, однако данные по ним были переданы в бухгалтерию для включения в отчет о движении лекарственных средств как по выполненным прививкам.

Кроме того, условия хранения вакцин представителями администрации медицинской организации не проверялись. Внутренний контроль за соблюдением условий хранения вакцин организован не был. Изъятие и направление вакцины с нарушенным режимом хранения на уничтожение в соответствии с требованиями действующего законодательства не было осуществлено. Внутренний контроль по данному факту не проводился.

Представитель больницы в судебном заседании вину учреждения не признала, отмечается на сайте суда.

По решению суда за нарушение условий хранения вакцин против гриппа больнице назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.