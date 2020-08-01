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Политика

"Каждый третий советский истребитель Великой Отечественной войны был произведен именно в Горьком", - Глеб Никитин

12 августа 2020 13:15  [2] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем военно-воздушных сил РФ.

"Этот замечательный праздник имеет особое значение для Нижегородской области. В годы Великой Отечественной войны на Горьковском авиационном заводе было налажено серийное производство истребителей. Ответственный подход к делу и трудовой героизм горьковчан позволили выполнить все стоящие перед предприятием задачи. В результате каждый третий советский истребитель Великой Отечественной войны был произведен именно в Горьком.

Горьковские инженеры и рабочие после Победы продолжили ковать воздушный щит страны, претворяя в жизнь самые смелые конструкторские разработки. Огромный вклад в развитие отрасли внес и "Гидромаш", на котором работали настоящие подвижники своего дела. Именно благодаря тем, кто влюблен в авиацию, удалось сохранить промышленный потенциал отрасли в самые непростые годы. Сегодня мы гордимся своими предприятиями и теми, кто на них трудится.

В профессиональный праздник желаю всем причастным к военно-воздушным силам страны здоровья и благополучия! Пусть благодаря вашему труду небо над Родиной всегда будет мирным!" – отмечается в поздравлении.

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