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Бизнес

НБД-Банк в I полугодии увеличил кредитный портфель на 8,4% - до 14,5 млрд рублей

12 августа 2020 14:20  [68] Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

ПАО "НБД-Банк" в январе-июне 2020 года увеличило кредитный портфель на 8,4%. Об этом сообщил председатель правления банка Александр Шаронов в ходе пресс-конференции 12 августа.

По итогам I полугодия данный показатель составил 14,5 млрд рублей. Для сравнения, на 1 января кредитный портфель был на уровне 13,2 млрд рублей.

В 2020 году НБД-Банк увеличил сумму привлеченных средств на 3,2% - до 16,7 млрд рублей, в том числе это средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также на 3,8% увеличился капитал банка до 5,6 млрд рублей. Как отметил Александр Шаронов, показатель говорит о росте потенциала банка для наращивания объема активных операций. Активы НБД-Банка выросли соответственно и составили 22,7 млрд рублей.

При этом достаточность капитала кредитного учреждения составила 19,7%. Руководитель банка обратил внимание на то, что минимальное требование Банка России сейчас – 8%.

Величина лизингового портфеля достигла 519,8 млн рублей, что на 4,2% больше, чем в начале года.

Александр Шаронов также рассказал о сотрудничестве НБД-Банка с Фондом развития моногородов. НБД-Банк за полгода предоставил бизнесу в моногородах 115 кредитов на 604,3 млн рублей. Объем кредитного портфеля по данной программе составил 851,7 млн рублей.

Банковских гарантий в этот период выдано на общую сумму 1,7 млрд рублей.

Напомним, что в аналогичном периоде 2019 года кредитный портфель НБД-Банка составил 12,5 млрд рублей. Капитал банка был 4,7 млрд рублей, сумма банковских гарантий - 1, 5 млрд рублей.

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