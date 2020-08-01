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Происшествия

Полицейские изъяли у нижегородца незаконное оружие

12 августа 2020 14:29  [69] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Полицейские изъяли у нижегородца незаконное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Установлено, что 46-летний нижегородец у себя дома незаконно хранил огнестрельное оружие (пистолет ТТ), который относится к категории огнестрельного оружия.

При обыске также были изъяты пистолет "Наган", пистолет "Наган" на барабане, 71 патрон разного калибра, ствол от нарезного оружия, рамку с магазином, стреляющая ручка под патрон, затвор и иные части оружия. По всем изъятым предметам назначены экспертизы.

По данному факту по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до 4 лет.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что за незаконное хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность. При этом лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы к нему, а также его составные части освобождается от уголовной ответственности, при отсутствии признаков состава преступления или правонарушения.

Напомним, в начале августа пенсионерку ранили из пневматики в Балахне.

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