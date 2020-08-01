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Общество

Грозовые ливни и сильный северный ветер надвигаются на Нижний Новгород

12 августа 2020 15:36  [140] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в ближайшие часы 12 августа.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Нижнем Новгороде и области ожидаются ливни, которые будут сопровождаться грозами. При этом прогнозируется сильный северный ветер с порывами до 17 м/с.

По информации синоптиков, такие неблагоприятные погодные явления, благодаря которым могут возникнуть чрезвычайные ситуации, стоит ожидать до завтрашнего дня 13 августа.

Чрезвычайные ситуации будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.

Также возможен рост количества ДТП, подтопление дренажно-коллекторных систем, дорог, низководных мостов. Предполагается активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

Напомним, что синоптики уже предупреждали о дождливой неделе, погода которой будет приближенной к сентябрьской.

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