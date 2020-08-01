"Стриж" пройдёт через новый остановочный пункт ГЖД в Нижнем Новгороде Общество

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Скоростной поезд "Стриж" № 713/714 сообщением Санкт-Петербург – Самара пройдёт через новый остановочный пункт Нижний Новгород-Стригино 21 августа 2020 года. В этом день поезд отправится в первый рейс по этому маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

О строительстве нового пункта НИА "Нижний Новгород" сообщало ранее.

В пути предусмотрены остановки на следующих станциях: Москва (Курский вокзал), Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас, Саранск и Сызрань.

Для пассажиров, следующих из Нижнего Новгорода, открывается новый остановочный пункт Нижний Новгород-Стригино (в районе международного аэропорта Стригино) между станциями Петряевка и Окская.

Добраться до остановочного пункта можно автобусами А-11, А-20, А-56, остановка "По требованию" (ул. Безводная), далее пешком вдоль здания по ул. Баженова, 8а, после повернуть направо в направлении железнодорожных путей.

Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в августе по нечетным датам, а также 2 и 4 сентября в 00:45 и прибывать в Самару в 19:50 тех же суток.

В обратном направлении из Самары поезд будет отправляться по четным датам в августе, а также 1, 3 и 5 сентября в 00:20 и прибывать в Санкт-Петербург в 19:20 того же дня.

Скорость может развиваться до 200 км/ч, а время поездки по данному маршруту сократится почти вдвое.

Время в пути от Нижнего Новгорода до Самары составит 10 часов 50 минут, от Нижнего Новгорода до Санкт-Петербурга – 8 часов 15 минут.