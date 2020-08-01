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Бизнес

НБД-Банк начал работать с платежной системой Visa

12 августа 2020 16:15  [73] Бизнес

Фото: Образец карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

НБД-Банк начал работать с платежной системой Visa в 2020 году. Об этом сообщил председатель правления банка Александр Шаронов в ходе пресс-конференции 12 августа.

НБД-Банк предлагает оформить своим клиентам дебетовую карту премиум-класса Visa Infinity.

Подробнее о тарифах на оформление карты можно узнать в офисах банка.

"Это международная система, которая дает ряд привилегий по всему миру", - сказал Александр Шаронов.

Отметим, что на данный момент НБД-Банк работает с системами МИР и MasterCard.

Напомним, что одним из самых популярных продуктов НБД-Банка во время пандемии стал кредит на возобновление деятельности малого и среднего предпринимательства (МСП).

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