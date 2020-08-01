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НБД-Банк начал работать с платежной системой Visa в 2020 году. Об этом сообщил председатель правления банка Александр Шаронов в ходе пресс-конференции 12 августа.
НБД-Банк предлагает оформить своим клиентам дебетовую карту премиум-класса Visa Infinity.
Подробнее о тарифах на оформление карты можно узнать в офисах банка.
"Это международная система, которая дает ряд привилегий по всему миру", - сказал Александр Шаронов.
Отметим, что на данный момент НБД-Банк работает с системами МИР и MasterCard.
Напомним, что одним из самых популярных продуктов НБД-Банка во время пандемии стал кредит на возобновление деятельности малого и среднего предпринимательства (МСП).
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