Одним из самых популярных продуктов НБД-Банка во время пандемии стал кредит на восстановление МСП Бизнес

Александр Шаронов Фото: пресс-служба НБД-Банка

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Одним из самых популярных продуктов НБД-Банка во время пандемии стал кредит на возобновление деятельности малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщил председатель правления банка Александр Шаронов в ходе пресс-конференции 12 августа.

Кредит выдается под 2% в рамках государственной программы поддержки. В первом полугодии 2020 года банк заключил договоры с МСП на 561 млн рублей.

"Кредитование по данной программе позволяет предприятиям МСБ, которые относятся к отраслям наиболее пострадавшим в условиях ухудшения экономической ситуации и требующих поддержки для возобновления своей деятельности, погасить действующие кредиты, выплатить зарплаты сотрудникам и произвести расходы, связанные с возобновлением деятельности. Это программа – ощутимая поддержка для предпринимателей", - прокомментировал Александр Шаронов.

Также банк активно оказывал поддержку по программам льготного кредитования – заключены договоры на 1,5 млрд рублей, стимулирования кредитования с опцией рефинансирования в Центральном Банке России – на 508 млн рублей, в рамках национальной гарантийной системы малого и среднего бизнеса – 873 млн рублей.

В первом полугодии НБД-Банк сделал специальное предложение по лизингу – у предпринимателей появилась возможность финансирования авансового платежа под отдельный залог по программе льготного кредитования, а также поддержал лизинг бывшего в употреблении оборудования и автотранспорта.

Александр Шаронов добавил, что НБД-Банк оказывал помощь и компаниям, лишившимся выручки в марте-июле. Они могли обратиться в банк за реструктуризацией кредитов, платежи по которой распределены на весь срок погашения. Всего за отчетный период проведено около 600 реструктуризаций. Кроме того, некоторые клиенты НБД-Банка оформляли кредитные каникулы, то есть отсрочку платежей на полгода.

Для физических лиц НБД-Банк предложил расширенную акционную программу "Победа" с повышенными процентными ставками на всей линейке вкладов, а также ввел специальный вклад "Победа ветеран". В первом полугодии банк подписал соглашение с пенсионным фондом о предоставлении новой услуги физическим лицам – безналичном перечислении средств по тарифу "Пенсионный". Теперь пожилые люди могут получать пенсию через НБД-Банк. Для удобства потребителей c начала пандемии банк перешел на дистанционные форматы работ. Некоторые из них, по словам Александр Шаронова, будут использоваться и в дальнейшем.

В мае НБД-Банк подключился к Системе быстрых платежей в мобильных приложениях. Клиенты банка могут моментально переводить деньги на счета в другие банки – участники СБП по номеру телефона.

Напомним, НБД-Банк в I полугодии увеличил кредитный портфель на 8,4% - до 14,5 млрд рублей.