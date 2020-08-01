Долгострой на ул. Мельникова в Нижнем Новгороде введут в эксплуатацию до конца месяца Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Долгострой на Мельникова, 26а в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию до конца месяца. Об этом сообщил инвестор во время выездного совещания под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

На данный момент на объекте ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, а также устраняются замечания, выданные региональной инспекцией Госстройнадзора. В рамках совещания застройщику было сделано еще несколько замечаний.

"Замечания незначительные, они в основном касаются благоустройства, слаботочных систем и систем электроснабжения. Срок устранения замечаний – неделя. Он реальный. Отмечу, что в данном случае правительство региона за счет организационных и административных мер, подбора инвестора организовало достройку данного дома без привлечения бюджетных средств. Ожидаем, что до конца августа дом будет введен в эксплуатацию. В этом заинтересован и инвестор, и застройщик, и дольщики", - отметил Сергей Морозов.

Ввод 16-этажного многоквартирного дома в эксплуатацию позволит восстановить права 89 граждан – участников долевого строительства.

Напомним, что бывший застройщик дома на Мельникова - ООО "АСК", проходит процедуру банкротства. Дом на Мельникова включен в список проблемных объектов с июня 2017 года. В 2019 году застройщик заявил об отсутствии средств для достройки дома. В то время дом находился в высокой степени готовности – более 95%.

Стоимость завершения строительства предварительно оценивалась в 22 млн рублей. Тогда было принято решение привлечь к строительству "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства". Осуществить финансирование выразил желание банк "Мегаполис".