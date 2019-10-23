Дом 26а на улице Мельникова в Нижнем Новгороде решено достраивать через процедуру банкротства Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Дом 26а на улице Мельникова в Нижнем Новгороде решено достраивать через процедуру банкротства.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, 1 ноября прошла встреча с дольщиками недостроенного дома на Мельникова, 26а.

Руководитель инспекции Госстройнадзор Мария Пинегина рассказала дольщикам о том, какие шаги предпринимаются для достройки этого проблемного дома.

Долгострой на Мельникова находится в высокой степени готовности – более 95%. Стоимость завершения строительства предварительно оценивается в сумму около 22 млн рублей.

Мария Пинегина сообщила, что в связи с внесением 27 июня 2019 года изменений в федеральное законодательство, регулирующее вопросы долевого строительства, в настоящее время определен механизм восстановления прав пострадавших граждан с участием ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства".



"Так как застройщик – ООО "АСК" на сегодня не имеет финансовую возможность завершить строительство, было принято решение достраивать дом через процедуру банкротства, инициированную Фондом, в связи с чем инспекция подготовила соответствующее обращение в Фонд. Закон позволяет Фонду выступать в качестве истца, не являясь кредитором. При этом отказом в удовлетворении требований Фонда в данном случае может являться ввод дома в эксплуатацию. Таким образом, застройщик может продолжать поиск средств и достраивать дом, в чем сегодня он уверяет нас и дольщиков. Но в случае участия Фонда он будет жестко ограничен датой принятия судом решения о признании его банкротом", - пояснила Мария Пинегина.

Дом на Мельникова с июня 2017 года включен в список проблемных объектов.

Изначально достройка дома предполагалась силами имеющегося застройщика тремя денежными траншами.

Первый транш поступил, второй – нет. Последняя проверка в рамках государственного регионального строительного надзора была проведена в период с 9 по 11 сентября. На тот момент строительные работы на объекте уже не производились.

Учитывая неоднократный перенос застройщиком сроков ввода дома в эксплуатацию, было принято решение обратиться в Фонд для инициирования процедуры банкротства застройщика.