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Общество

Федерация выделила 330 млн рублей для ликвидации Шуваловской свалки

12 августа 2020 17:49  [69] Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2020 год.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, поправки обусловлены, в том числе, поступившими в регион из федерального бюджета средствами, предназначенными для улучшения экологической ситуации.

В частности, область получила 645,7 млн рублей на сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках нацпроекта "Экология". Региональное софинансирование в этом направлении составит 9,9 млн рублей.

Кроме того, еще 329,4 млн рублей область получила на ликвидацию Шуваловской свалки промышленных и бытовых отходов, которая расположена за кладбищем "Красная Этна" в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Данная свалка является одним из наиболее крупных несакционированных объектов размещения отходов на территории Нижнего Новгорода. Площадь свалки составляет около 18 га, объем накопленных отходов — примерно 1 млн тонн, высота слоя отходов - от 5 до 13 метров.

Свалка расположена на территории Шуваловской промзоны. Объект функционировал до 1983 года, потом был закрыт. Экспертиза установила, что подземные воды здесь токсичны.
Напомним, что рекультивация Шуваловской свалки обойдется в 1,33 млрд рублей. Размер софинансирования из федерального бюджета в 2020-2022 годах составит 997,3 млн рублей. Работы продлятся три года и могут начаться в 2020 году.

Предполагается, что ликвидация свалки отходов на территории Шуваловской промзоны будет осуществляться посредством механической сепарации свалочных масс на фракции в целях выделения отходов, пригодных для повторного использования и утилизации. Нарушенные земли будут рекультивированы и возвращены в хозяйственный оборот, что позволит создать на этом месте озелененную территорию.

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