Нижегородская область выделила уже 2,5 млрд рублей на благоустройство Нижнего Новгорода к 800-летию Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2020 год.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, поправки предполагают выделение из регионального бюджета около 2,5 млрд рублей на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода.

Так, в частности, 2,2 млрд рублей планируется направить на благоустройство 11 объектов: территории Нижегородской ярмарки в комплексе с площадью Ленина, Окской набережной, мыса Стрелки, Александровского сада (это, в том числе, восстановление "ракушки") и ряда других объектов.

Еще 224,2 млн рублей предусмотрены на ремонтные работы и благоустройство территории Нижегородского кремля.

"Пройден самый сложный период пандемии, и мы возвращаемся к реализации планов по подготовке к 800-летию города. Серьезные средства выделяются на благоустройство 11 знаковых городских пространств. Времени осталось не так много", - пояснил Глеб Никитин.

Напомним, что 4 августа уже стартовали работы на некоторых площадках.

Речь идет о площади Маркина (территория на площади Маркина, ограниченная Нижневолжской набережной и ул. Рождественской), сквере им. Свердлова (сквер на пересечении улиц Октябрьской, Большой Покровской и Алексеевской, ограниченный домами: Большая Покровская 20б, Грузинская 30А, Алексеевская 17-23, Октябрьская 9б, 11, 13) и площади перед канатной дорогой (Казанская набережная, 8а, участок Нижегородской Соборной мечети и территория нижегородского трамплина).