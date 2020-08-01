лукойл
Последние новости рубрики Происшествия
13 августа 2020 09:33  [26] Житель Краснобаковского района получил 6 лет колонии за покушение на убийство главы сельской администрации
12 августа 2020 14:29  [185] Полицейские изъяли у нижегородца незаконное оружие
12 августа 2020 10:32  [494] Суд оштрафовал больницу Дзержинска из-за обнаружения в лесу вакцин от гриппа
12 августа 2020 09:58  [950] Житель Кулебак нашел 150 тысяч рублей
11 августа 2020 17:12  [286] Владельца Ан-2 оштрафовали после гибели двух человек в авиакатастрофе в Большеболдинском районе
11 августа 2020 16:41  [240] Нижегородский электромонтер погиб от удара током
11 августа 2020 15:39  [280] Пенсионер на детском квадроцикле попал в больницу после ДТП на трассе около Семенова
11 августа 2020 12:27  [518] Пожар в промзоне в Сормовском районе потушили, пострадал один человек
11 августа 2020 11:21  [623] Логистический комплекс горит на территории промзоны в Сормовском районе
11 августа 2020 09:56  [340] "Охотник" за женскими украшениями вновь задержан в Нижнем Новгороде
Происшествия

Житель Краснобаковского района получил 6 лет колонии за покушение на убийство главы сельской администрации

13 августа 2020 09:33  [26] Происшествия

Житель Краснобаковского района получил 6 лет 5 месяцев колонии за покушение на убийство главы сельской администрации. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 13 августа 2020 года.

По версии следствия, 3 декабря 2019 года в дневное время, нетрезвый мужчина в кабинете главы администрации Шеманихинского сельского совета Краснобаковского района направил пистолет ему в голову, угрожая при этом.

Глава сельской администрации оказал активное сопротивление. В процессе борьбы произошел выстрел, но оружие удалось отобрать.

В отношении 55-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия). Обвиняемый был заключен под стражу. Вину он не признал.

Приговором суда подсудимому назначено наказание 6 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph