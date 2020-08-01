Житель Краснобаковского района получил 6 лет колонии за покушение на убийство главы сельской администрации Происшествия

Житель Краснобаковского района получил 6 лет 5 месяцев колонии за покушение на убийство главы сельской администрации. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 13 августа 2020 года.

По версии следствия, 3 декабря 2019 года в дневное время, нетрезвый мужчина в кабинете главы администрации Шеманихинского сельского совета Краснобаковского района направил пистолет ему в голову, угрожая при этом.

Глава сельской администрации оказал активное сопротивление. В процессе борьбы произошел выстрел, но оружие удалось отобрать.

В отношении 55-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия). Обвиняемый был заключен под стражу. Вину он не признал.

Приговором суда подсудимому назначено наказание 6 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.