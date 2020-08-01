Нижегородская область стала лидером по числу упоминаний нацпроектов в СМИ в июле Общество

Нижегородская область стала лидером по числу упоминаний нацпроектов в СМИ в июле. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

По данным исследования, Нижегородская область стала самым упоминаемым регионом, как в конце прошлого года, так и в предыдущие месяцы 2020 года. В июле она сохранила лидерство с результатом 7,9 тысячи сообщений. Наиболее освещаемыми СМИ в этом регионе темами стали возможности дополнения нацпроекта "Экология" образовательными элементами с целью укрепления общественного контроля, проект "Оздоровление Волги", а также ликвидация Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде.

Вторым по числу упоминаний в июле, как и месяцем ранее, стал Краснодарский край (6,7 тысячи сообщений). Третье место в июле заняла Московская область с результатом 6,2 тысячи сообщений.

Напомним, Нижегородская область также лидирует в июльском рейтинге инвестактивности регионов.