Нижегородская область лидирует в июльском рейтинге инвестактивности регионов Экономика

Нижегородская область лидирует в рейтинге инвестиционной активности регионов. Такие результаты опубликованы на сайте журнала "Инвест-Форсайт" за июль этого года.

В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей "Инвест-Регион". Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале:

10 — ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа проекта;

9 — выделение для проекта финансирования, кредита;

7 — подписание соглашения о реализации проекта;

4 — подписание соглашения о намерениях;

1 — прочие новости.

Кроме того, новость получала надбавку за масштаб реализованного проекта.

Регионы ранжированы в рейтинге по количеству набранных баллов.

На первое место с большим отрывом в рейтинге "Инвест-Форсайта" вышла Нижегородская область. Наибольший вес имеют сообщения, приходящиеся на рубрики "Транспорт и связь", "ЖКХ и инфраструктура" и "Промышленность". В июле в дайджест вошли 14 публикаций из региона. Один раз новостное сообщение региона было отмечено как "Лучшая инвестновость дня".

На второй строчке рейтинга находится Свердловская область. На третьем месте рейтинга находится Липецкая область. Далее идут Республика Удмуртия, Ростовская Ярославская область и Тульская области.

В отрасли "Промышленность" был реализован масштабный проект в Выксе. Редакция журнала отметила его как "Лучший инвестиционный проект июля". В Выксе состоялась торжественная церемония открытия трубоэлектросварочного цеха (ТЭСЦ-1) на АО "Выксунский металлургический завод". Участие в мероприятии принял и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Объем инвестиций ОМК в строительство цеха составил 20 млрд рублей. Выход цеха на проектную мощность запланирован в 2022 году. Современное высокотехнологичное производство обсадных, насосно-компрессорных и нефтегазопроводных труб будет удовлетворять растущий спрос российской нефтегазовой отрасли.

Фото: Кирилл Мартынов

На официальном сайте области подробно освещается ход реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За месяц в дайджест вошли 9 сообщений о сдаче дорожных объектов.

В регионе ведется работа по ликвидации объектов, оказывающих негативное влияние на экологию, в рамках национального проекта "Экология". Напомним, в Нижегородской области три объекта накопленного экологического вреда - это шламонакопитель"Белое море" (рекультивация завершена в феврале этого года), полигон ТБО "Игумново"(рекультивация свалки завершилась в мае) и свалка промышленных отходов "Черная дыра" (ликвидация запланирована на осень 2021 года). В этом году Нижегородская область получит еще 329,4 млн рублей из федерального бюджета на ликвидацию Шуваловской свалки.