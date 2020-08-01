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Политика

"Выделение допсредств на школьные автобусы сделает перевозки более безопасными", - Андрей Турчак

13 августа 2020 11:17  [103] Политика

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак выразил благодарность премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову за решение о выделении дополнительно 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов. Ранее партия обращалась с таким предложением в правительство, напомнили в НРО партии.

"Единая Россия" неоднократно поднимала этот вопрос. Школьные автобусы активно используются в сельской местности, и зачастую автопарк состоит из старых машин, которые находятся на грани истечения сроков эксплуатации. Мы рады, что коллеги в Правительстве поддержали нашу инициативу. Решение направить 5 млрд рублей из резервного фонда Правительства на закупку более 2 тысяч новых школьных автобусов для регионов сделает школьные перевозки более безопасными и комфортными. И одновременно — окажет дополнительную поддержку отечественному автопрому", - отметил Андрей Турчак.

Напомним, ранее правительство одобрило предложение "Единой России" продолжить финансирование программы "Школьный автобус". Эту тему поднял губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин на селекторном совещании о мероприятиях партии по реализации общенационального плана по восстановлению экономики. Он отметил, что регион направлял в план восстановления экономики соответствующее предложение.

"Решение о выделении 5 млрд на закупку школьных автобусов – реальная поддержка автопрома", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщил губернатор, за последние годы уже было проведено серьезное обновление парка. На сегодняшний день для школ региона требуется закупить еще более 120 автобусов.

"Уверен, что выделение дополнительных средств правительством России поможет в решении этой задачи. Мы видим, как нуждаются школы в новом транспорте. Это не только комфорт, но и безопасность", - добавил Глеб Никитин.

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