"Решение о выделении 5 млрд на школьные автобусы – реальная поддержка автопрома", - Глеб Никитин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о том, что решение о выделении 5 млрд на закупку школьных автобусов – это реальная поддержка автопрома.

Закупить автобусы можно будет по итогам принятого решения правительства России о выделении регионам дополнительных средств на эти цели. Как подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин, всего будет направлено около 5 млрд рублей на закупку не менее 2100 автобусов.

"В апреле на совещании о ситуации в автомобильной промышленности, которое провел президент России Владимир Путин, мы предложили продолжить программу закупки школьных автобусов. Президент одобрил идею. Хочется поблагодарить правительство России, Михаила Мишустина и Дениса Мантурова за оперативное решение поставленной президентом задачи. Эта мера не только даст возможность обновить парк школьных автобусов, но и поддержит наши автопредприятия. Причем, речь идет и о десятках смежников, которые также столкнулись с серьезными трудностями", - отметил Глеб Никитин.

Как сообщил губернатор Нижегородской области, за последние годы уже было проведено серьезное обновление парка. На сегодняшний день для школ региона требуется закупить еще более 120 автобусов.

"Уверен, что выделение дополнительных средств правительством России поможет в решении этой задачи. Мы видим, как нуждаются школы в новом транспорте. Это не только комфорт, но и безопасность", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 24 апреля этого года президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о ситуации в автомобильной промышленности. С докладом выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона предложил расширить меры поддержки российского автопрома, в частности, субсидировать малому и среднему бизнесу закупку легких коммерческих автомобилей. Как подчеркнул Глеб Никитин, это окажет существенное влияние на загрузку Горьковского автозавода.

Напомним также, что "Группа ГАЗ" в декабре прошлого года передала министерству образования школьные автобусы ГАЗ и ПАЗ.

В составе партии было 37 машин: 14 микроавтобусов "ГАЗель NEXT" и 23 автобуса ПАЗ. Школьные автобусы получили 37 районов и городских округов.