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Общество

Карантин по бешенству установлен в Сергачском районе

13 августа 2020 11:27  [77] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Карантин по бешенству установлен на территории деревни Вязовка Сергачского района. Об этом сообщается в указе губернатора Нижегородской области, опубликованном на портале правовой информации.

Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство.

В зону угрозы также входят деревня Новая Березовка и село Акузово Сергачского района, а также деревни Овечий овраг и Кадомка, село Семеновка Краснооктябрьского района.

На период действия карантина на территории запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать животными и продавать молоко.

Карантин установлен до 24 сентября.

Напомним, что в июне карантин по бешенству был введен в Большеболдинском районе.

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