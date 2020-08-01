Карантин по бешенству установлен в Сергачском районе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Карантин по бешенству установлен на территории деревни Вязовка Сергачского района. Об этом сообщается в указе губернатора Нижегородской области, опубликованном на портале правовой информации.

Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство.

В зону угрозы также входят деревня Новая Березовка и село Акузово Сергачского района, а также деревни Овечий овраг и Кадомка, село Семеновка Краснооктябрьского района.

На период действия карантина на территории запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать животными и продавать молоко.

Карантин установлен до 24 сентября.

Напомним, что в июне карантин по бешенству был введен в Большеболдинском районе.