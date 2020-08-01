Депутат ЗС НО Артем Баранов проверил ход благоустройства в Канавинском районе Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Артём Баранов проверил ход работ по благоустройству общественных пространств в Канавинском районе 11 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Было проверено пять общественных пространств: сквер по Ярмарочному проезду, сквер по улице Есенина, сквер Канавинский, озеро Больничное и сквер Мать и дитя.

В ходе визита эксперты оценивали качество строительных работ, степень готовности объектов, а также выявляли дефекты и недоработки. В частности, при посещении сквера Ярмарочный было выявлено отставание от сроков проведения работ на объекте. Работа на остальных объектах не вызывает нареканий.

По словам Артема Баранова, работы на объектах выполняются качественно, с соблюдением проектной документации.

"В ходе комплексной оценки благоустройства общественных пространств были выявлены незначительные дефекты, которые будут устранены подрядной организацией в ближайшее время. В целом стоит отметить, что работы на объектах проводятся качественно, с соблюдением технологий строительства",- отметил Артем Баранов.

Также в состав экспертной комиссии вошли представители администрации и депутатского корпуса, представители подрядной организации, общественные контролеры и местные жители, добавили в пресс-службе Заксобрания.

Также Артем Баранов встретился с жителями поселка Березовский Канавинского района и рассказал, что прорабатывается вопрос установки световых опор.