Нижегородский музей "Покровка, 8" откроется после реконструкции 20 августа Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Выставочный зал "Покровка, 8" возобновит работу для посетителей с 20 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В музее проведен капитальный ремонт, сделана перепланировка, появилось новое выставочное пространство. При этом был сохранен оригинальный паркет и другие детали интерьера.

Специалисты обновили и экспозицию музея. На втором и третьем этажах здания разместилась выставка "Царственно поставленный город", посвященная Нижнему Новгороду. Экспозиция включает в себя около 60 гравюр мастеров XIX-XX веков из частной коллекции Вячеслава Хуртина, а также предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные в технике городецкой росписи. Один из уникальных экспонатов – макет Нижегородского кремля, изготовленный в технике казаковской филиграни.

На первом этаже посетители увидят выставку "Нижегородцы – гордость России", посвященную выдающимся землякам, среди которых Р.А. Алексеев, В.П. Чкалов и И.М. Сеченов. Возобновит свою работу и мемориальная экспозиция, организованная в честь Я.М. Свердлова.

Единственный в Нижнем Новгороде "Игрушечный музей" был перенесен на цокольный этаж.

Посещение выставочного зала "Покровка, 8" будет проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора и по предварительной записи по номеру телефона: 8 (831) 282-25-38. Режим работы учреждения - с 11:00 до 18:00, понедельник – выходной день.

Учреждение – филиал Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника – было закрыто на реконструкцию с ноября 2019 года.

Нижегородский технический музей расширился вдвое, что позволило основателю и директору технического музея Вячеславу Хуртину выставить больше экспонатов старинной техники и инструментов.

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