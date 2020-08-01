Нижегородский технический музей расширился вдвое Культура и отдых

Экспонаты музея

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Деревянный велосипед, штурвал корабля из фильма "Жестокий романс", автограф Юрия Гагарина – все это находится в коллекции Нижегородского технического музея (ул. Большая Покровская, 43). В этом году помещение музея было расширено вдвое, что позволило основателю и директору технического музея Вячеславу Хуртину выставить больше экспонатов старинной техники и инструментов.

Обновленный музей откроется в конце августа. Сегодня, 6 августа, он открыл свои двери для узкого круга нижегородцев, интересующихся историей города, чтобы показать экспозицию на этапе ее формирования. На мероприятии присутствовала и корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как появился технический музей?

Вячеслав Хуртин рассказал, что его увлеченность предметами старины началась 25 лет назад со штангенциркуля, купленного на блошином рынке, который раньше размещался на улице Крупской в Нижнем Новгороде. Он отметил, что инструмент ему был совершенно не нужен, и измерять им тоже было нельзя, но "оказался вирусным и заразил на всю жизнь".

Первые экспонаты будущего музея размещались в гараже Вячеслава Хуртина. Когда их стало довольно много, он решил организовать музей.

(Вячеслав Хуртин и старинный часовой механизм, фото: НИА "Нижний Новгород")

"Здесь показана красота труда человеческих рук. Человек взял мольберт краски, что-то нарисовал – это искусство. Человек сам что-то придумал и воплотил в жизнь знания в дереве, в металле – это тоже искусство, которое нуждается в сохранении", - говорит он о своей коллекции.

Музей был создан в 2014 году за счет частных средств его основателя. В 2016 году музей стал филиалом Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника и приобрел статус государственного.

С тех пор экспозиция постоянно увеличивалась. Вячеслав Хуртин обрел связи в кругу коллекционеров, которые могут рассказать ему об интересном экспонате. Также он периодически участвует в российских и зарубежных аукционах, мониторит сайты по продаже старинных предметов. За своими экспонатами он готов отправиться куда угодно.

(экспонаты музея, фото: НИА "Нижний Новгород")

"У меня экспонаты собираются не по принципу пылесоса – что нашел, то засосал. Я собираю их, если вижу какую-то изюминку. Например, прялок же очень много, а у меня есть расписная. Видно, что человек в нее душу вложил. Или станок ткацкий, их полно, а у меня он резной. Если тяпка, то обязательно сделанная кузнецом настолько искусно, что выглядит будто кружево", - поделился Вячеслав Хуртин.

Что ждет нижегородцев в обновленном музее?

Экспозиция Технического музея насчитывает более двух тысяч экспонатов и представляет собой достижения техники разных веков. Некоторые из них уникальные. Есть как большие транспортные средства, так и маленькие предметы-символы ушедших эпох.

Среди экспонатов, которые особо вдохновляют Вячеслава Хуртина, деревянный велосипед, сделанный в начале 20 века в нижегородской каретной мастерской. Все, кроме цепи и надувных покрышек, сделано из массива дерева: дубовые колеса, рама, барабанные тормоза.

(деревянный велосипед, фото: НИА "Нижний Новгород")

Также он особо отмечает древнюю нижегородскую карету. Она – единственная сохранилась в его коллекции. На гайке есть гравировка, свидетельствующая о том, что ее собрали в нашем городе.

Вячеслав Хуртин обещает, что в скором времени почетное место в музее займет первый советский трактор.

Кроме того, в его коллекции есть штурвал корабля "Достоевский", который участвовал в съемках фильма "Жестокий романс". Этот штурвал был украден с судна перед пожаром, поэтому сохранился, и Вячеславу Хуртину удалось его выкупить.

Частью расширенной экспозиции станет выставка, посвященная забытым кустарным промыслам Нижегородской губернии.

В музее есть и старинный кинозал, где можно посмотреть пленочный фильм, и музыкальные установки для прослушивания, к примеру, фронтовых пластинок.

(экспонаты музея, фото: НИА "Нижний Новгород")

Коллекция музея не ограничивается материальным воплощением технических идей. У Вячеслава Хуртина сохранились автограф Юрия Гагарина, чертежи Ростислава Алексеева, Владимира Антонова, билеты на Нижегородскую ярмарку 1887 года и на фуникулер.

К 800-летию Нижнего Новгорода основатель музея планирует устроить выставку, в которую войдут более ста старинных гравюр и карт. В том числе, в его коллекции есть карта России, на основе которой Наполеон выпустил карту на французском языке и по ней планировал свои нападения.

(экспонаты музея, фото: НИА "Нижний Новгород")

Несмотря на то, что музей уже значительно расширился, Вячеслав Хуртин надеется и на дальнейшее увеличение площадей. Это позволит ему сделать экспозицию еще богаче.

Отметим, что во время Чемпионата мира по футболу–2018 Технический музей оказался одним из наиболее интересных для иностранных болельщиков.