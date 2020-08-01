Нижегородский технический музей расширился вдвое

Экспонаты музея
Деревянный велосипед, штурвал корабля из фильма "Жестокий романс", автограф Юрия Гагарина – все это находится в коллекции Нижегородского технического музея (ул. Большая Покровская, 43). В этом году помещение музея было расширено вдвое, что позволило основателю и директору технического музея Вячеславу Хуртину выставить больше экспонатов старинной техники и инструментов.
Обновленный музей откроется в конце августа. Сегодня, 6 августа, он открыл свои двери для узкого круга нижегородцев, интересующихся историей города, чтобы показать экспозицию на этапе ее формирования. На мероприятии присутствовала и корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Вячеслав Хуртин рассказал, что его увлеченность предметами старины началась 25 лет назад со штангенциркуля, купленного на блошином рынке, который раньше размещался на улице Крупской в Нижнем Новгороде. Он отметил, что инструмент ему был совершенно не нужен, и измерять им тоже было нельзя, но "оказался вирусным и заразил на всю жизнь".
Первые экспонаты будущего музея размещались в гараже Вячеслава Хуртина. Когда их стало довольно много, он решил организовать музей.
"Здесь показана красота труда человеческих рук. Человек взял мольберт краски, что-то нарисовал – это искусство. Человек сам что-то придумал и воплотил в жизнь знания в дереве, в металле – это тоже искусство, которое нуждается в сохранении", - говорит он о своей коллекции.
Музей был создан в 2014 году за счет частных средств его основателя. В 2016 году музей стал филиалом Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника и приобрел статус государственного.
С тех пор экспозиция постоянно увеличивалась. Вячеслав Хуртин обрел связи в кругу коллекционеров, которые могут рассказать ему об интересном экспонате. Также он периодически участвует в российских и зарубежных аукционах, мониторит сайты по продаже старинных предметов. За своими экспонатами он готов отправиться куда угодно.
"У меня экспонаты собираются не по принципу пылесоса – что нашел, то засосал. Я собираю их, если вижу какую-то изюминку. Например, прялок же очень много, а у меня есть расписная. Видно, что человек в нее душу вложил. Или станок ткацкий, их полно, а у меня он резной. Если тяпка, то обязательно сделанная кузнецом настолько искусно, что выглядит будто кружево", - поделился Вячеслав Хуртин.
Экспозиция Технического музея насчитывает более двух тысяч экспонатов и представляет собой достижения техники разных веков. Некоторые из них уникальные. Есть как большие транспортные средства, так и маленькие предметы-символы ушедших эпох.
Среди экспонатов, которые особо вдохновляют Вячеслава Хуртина, деревянный велосипед, сделанный в начале 20 века в нижегородской каретной мастерской. Все, кроме цепи и надувных покрышек, сделано из массива дерева: дубовые колеса, рама, барабанные тормоза.
Также он особо отмечает древнюю нижегородскую карету. Она – единственная сохранилась в его коллекции. На гайке есть гравировка, свидетельствующая о том, что ее собрали в нашем городе.
Вячеслав Хуртин обещает, что в скором времени почетное место в музее займет первый советский трактор.
Кроме того, в его коллекции есть штурвал корабля "Достоевский", который участвовал в съемках фильма "Жестокий романс". Этот штурвал был украден с судна перед пожаром, поэтому сохранился, и Вячеславу Хуртину удалось его выкупить.
Частью расширенной экспозиции станет выставка, посвященная забытым кустарным промыслам Нижегородской губернии.
В музее есть и старинный кинозал, где можно посмотреть пленочный фильм, и музыкальные установки для прослушивания, к примеру, фронтовых пластинок.
Коллекция музея не ограничивается материальным воплощением технических идей. У Вячеслава Хуртина сохранились автограф Юрия Гагарина, чертежи Ростислава Алексеева, Владимира Антонова, билеты на Нижегородскую ярмарку 1887 года и на фуникулер.
К 800-летию Нижнего Новгорода основатель музея планирует устроить выставку, в которую войдут более ста старинных гравюр и карт. В том числе, в его коллекции есть карта России, на основе которой Наполеон выпустил карту на французском языке и по ней планировал свои нападения.
Несмотря на то, что музей уже значительно расширился, Вячеслав Хуртин надеется и на дальнейшее увеличение площадей. Это позволит ему сделать экспозицию еще богаче.
Отметим, что во время Чемпионата мира по футболу–2018 Технический музей оказался одним из наиболее интересных для иностранных болельщиков.
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