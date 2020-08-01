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Общество

"ЛУКОЙЛ" предупредил о мошенниках от имени компании

13 августа 2020 15:44  [3] Общество

"ЛУКОЙЛ" предупредил о мошенниках, дествующих от имени компании. Об этом сообщили в центре общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Пресс-служба "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятия ПАО "ЛУКОЙЛ") обращает внимание всех заинтересованных лиц на факты распространения ложных сведений о продаже нефтепродуктов путем рассылки писем, якобы подписанных генеральным директором ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" с неправомерным использованием товарных знаков и фирменного стиля ПАО "ЛУКОЙЛ".

Фальшивые коммерческие предложения и дополнительные соглашения к договорам поставки распространяются с использованием электронных адресов и телефонных номеров, не имеющих отношения к организациям Группы "ЛУКОЙЛ". Злоумышленники используют фальсифицированные реквизиты ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

В компании напомнили о необходимости проявлять осмотрительность при общении с незнакомыми адресатами, сверять информацию в представленных документах с официальным сайтом ПАО "ЛУКОЙЛ" www.lukoil.ru (русскоязычная версия) и www.lukoil.com (англоязычная версия) и на страницах организаций Группы.

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" не несет ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования информации из неавторизованных источников.

Ранее пресс-служба ПАО "ЛУКОЙЛ" обращала внимание всех заинтересованных лиц на мошенническую рассылку предложений о сотрудничестве с компанией с поддельных страниц социальной сети LinkedIn, якобы от лица вице-президента по стратегическому развитию, члена Совета директоров компании Леонида Федуна.

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